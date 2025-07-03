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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ДЕМОНТИРУЮТ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Новости Четверг, 03 июля 2025 20:23
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В СУХУМЕ ДЕМОНТИРУЮТ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Сухум. 3 июля 2025. Абхазия-Информ. По распоряжению мэра Тимура Агрба Отдел по организации мероприятий и рекламе Администрации Сухума провел демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения.  Накануне, 2 июля, было демонтировано 8 крупногабаритных рекламных щитов, а также панелей на столбах освещения, а общее количество демонтированных конструкций за последние два года – более 80 штук. Работы проводились при технической поддержке МУ «Горстройпроект».

Как рассказал замначальника отдела по организации мероприятий и рекламе Инал Абухба, в соответствии со ст. 5 Закона Республики Абхазия «О рекламе» запрещается установка на территориях общего пользования должна обеспечивать свободное движение пешеходов и велосипедистов, возможность уборки улиц и тротуаров.

Администрация г. Сухум – уполномоченный орган, осуществляющий выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По словам Абухба, в случае отсутствия разрешения у Администрации есть полномочия по демонтажу конструкций, а также передаче информации в компетентные органы. Кроме того, за нарушение рекламного законодательства предусмотрены штрафы.

«Особое внимание будет уделяться таким видам нарушений, как отсутствие разрешения на установку рекламной конструкции, распространение рекламы без абхазского языка, а также неуплата платежа в местный бюджет за распространение рекламы на территории города в размере 60 рублей за 1 квадратный метр», – отметил Инал Абухба.

Отдел рекламы Администрации города Сухум составил акты на каждую демонтированную конструкцию.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 03 июля 2025 20:27

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