В СУХУМЕ ДЕМОНТИРУЮТ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Сухум. 3 июля 2025. Абхазия-Информ. По распоряжению мэра Тимура Агрба Отдел по организации мероприятий и рекламе Администрации Сухума провел демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения. Накануне, 2 июля, было демонтировано 8 крупногабаритных рекламных щитов, а также панелей на столбах освещения, а общее количество демонтированных конструкций за последние два года – более 80 штук. Работы проводились при технической поддержке МУ «Горстройпроект».
Как рассказал замначальника отдела по организации мероприятий и рекламе Инал Абухба, в соответствии со ст. 5 Закона Республики Абхазия «О рекламе» запрещается установка на территориях общего пользования должна обеспечивать свободное движение пешеходов и велосипедистов, возможность уборки улиц и тротуаров.
Администрация г. Сухум – уполномоченный орган, осуществляющий выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
По словам Абухба, в случае отсутствия разрешения у Администрации есть полномочия по демонтажу конструкций, а также передаче информации в компетентные органы. Кроме того, за нарушение рекламного законодательства предусмотрены штрафы.
«Особое внимание будет уделяться таким видам нарушений, как отсутствие разрешения на установку рекламной конструкции, распространение рекламы без абхазского языка, а также неуплата платежа в местный бюджет за распространение рекламы на территории города в размере 60 рублей за 1 квадратный метр», – отметил Инал Абухба.
Отдел рекламы Администрации города Сухум составил акты на каждую демонтированную конструкцию.
Об этом сообщает сайт столицы.
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