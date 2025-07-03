 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫПУСКНИКОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

Новости Четверг, 03 июля 2025 20:32
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫПУСКНИКОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

Сухум. 3 июля 2025. Абхазия-Информ. Торжественная церемония награждения медалистов, окончивших школу в 2024-2025 учебном году, прошла в Государственной филармонии имени Р. Гумба.

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил выпускников с окончанием школы.

«Сегодня для вас особенный день – день вручения аттестатов. Это момент, когда вы получаете заслуженное признание за свое усердие, старание и достижения.

От всей души поздравляю вас с этим важным событием. Вы прошли долгий и нелегкий путь, путь длиной в 11 лет, и каждый ваш успех – это кропотливый труд ваших учителей, забота ваших родителей, и, конечно же, это результат вашей целеустремленности.

Хочу особенно поздравить коллектив сухумской 10-й Горской средней школы, которая выпустила в этом году трех золотых медалистов.

Дорогие выпускники! Ваши отличные результаты – это гордость для Абхазии, и я уверен, что впереди вас ждут новые вершины и достижения. От вас – талантливой, образованной и патриотичной молодежи – зависит будущее независимого Абхазского государства.

Пусть этот день станет началом новых свершений и побед», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства пожелал выпускникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения.

«Пусть все ваши мечты сбываются, а каждый шаг на жизненном пути будет успешным и радостным. Вперед к новым высотам! Мы верим в вас и в ваши безграничные возможности!» – сказал Бадра Гунба.

Министр просвещения Абхазии Хана Гунба также поздравила выпускников с окончанием школы и пожелала им успехов в будущем.

«Вы – представители народа с многовековой историей. Вы носители уникальной культуры. Это особая ответственность. Мы уверены в том, что вы в этой жизни совсем справитесь», – сказала Гунба.

В этом году школу окончили 1855 человек, 60 из них – на отлично. Три человека – Анна Авидзба, Наала Бжания и Алиса Бутба, получили золотые медали. Все они выпускницы сухумской Горской школы №10 им. Н. Лакоба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 03 июля 2025 20:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ДЕМОНТИРУЮТ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В АГУ СТАРТОВАЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ НА 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.