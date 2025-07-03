ВЫПУСКНИКОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил выпускников с окончанием школы.

«Сегодня для вас особенный день – день вручения аттестатов. Это момент, когда вы получаете заслуженное признание за свое усердие, старание и достижения.

От всей души поздравляю вас с этим важным событием. Вы прошли долгий и нелегкий путь, путь длиной в 11 лет, и каждый ваш успех – это кропотливый труд ваших учителей, забота ваших родителей, и, конечно же, это результат вашей целеустремленности.

Хочу особенно поздравить коллектив сухумской 10-й Горской средней школы, которая выпустила в этом году трех золотых медалистов.

Дорогие выпускники! Ваши отличные результаты – это гордость для Абхазии, и я уверен, что впереди вас ждут новые вершины и достижения. От вас – талантливой, образованной и патриотичной молодежи – зависит будущее независимого Абхазского государства.

Пусть этот день станет началом новых свершений и побед», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства пожелал выпускникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения.

«Пусть все ваши мечты сбываются, а каждый шаг на жизненном пути будет успешным и радостным. Вперед к новым высотам! Мы верим в вас и в ваши безграничные возможности!» – сказал Бадра Гунба.

Министр просвещения Абхазии Хана Гунба также поздравила выпускников с окончанием школы и пожелала им успехов в будущем.

«Вы – представители народа с многовековой историей. Вы носители уникальной культуры. Это особая ответственность. Мы уверены в том, что вы в этой жизни совсем справитесь», – сказала Гунба.

В этом году школу окончили 1855 человек, 60 из них – на отлично. Три человека – Анна Авидзба, Наала Бжания и Алиса Бутба, получили золотые медали. Все они выпускницы сухумской Горской школы №10 им. Н. Лакоба.