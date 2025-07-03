В АГУ СТАРТОВАЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ НА 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД

Сухум. 3 июля 2025. Абхазия-Информ . Со 2 июля Абхазский государственный университет распахнул свои двери для абитуриентов, желающих поступить на 2025/2026 учебный год. Прием документов продлится до 12 июля включительно.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии АГУ Адгура Какоба, в этом году руководством Республики Абхазия утверждены контрольные цифры приёма: в общей сложности 1041 место, из которых 387 бюджетных и 654 платных.

Значительная часть мест уже практически заполнена благодаря успешным результатам олимпиады школьников «Путь к вершинам». 142 абитуриента, показавших выдающиеся результаты рекомендованы к зачислению, и им остается лишь предоставить необходимые документы в приемную комиссию.

Адгур Какоба отметил, что в последние годы среди абитуриентов традиционно высок интерес к таким специальностям, как туризм, юриспруденция и экономика. «Однако, по результатам прошлых лет, наблюдается низкий спрос на педагогические специальности в области точных наук – химии, математики и физики. «Мы очень надеемся, что именно по этим предметам, где в нашей республике наблюдается острая нехватка специалистов, будут поданы документы абитуриентов», – подчеркнул Какоба, выразив надежду на увеличение числа желающих осваивать эти важные для развития страны направления.

Нужно также отметить, что в университете работает отдельная комиссия по проверке знания абитуриентами абхазского языка. Это помогает эффективно распределять студентов по группам, исходя из их уровня владения государственным языком.

Абитуриенты могут подать документы в приемную комиссию АГУ до 12 июля. Это важный шаг для всех, кто стремится получить высшее образование и внести свой вклад в развитие Абхазии.

На сайте Абхазского государственного университета опубликован перечень направлений подготовки (специальностей), по которым будет осуществлен прием в вуз на 2025-2026 учебный год.

Подробнее о направлениях подготовки (специальностей) для поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета читайте на официальном сайте АГУ в разделе «Абитуриенту: Как поступить в вуз»: https://www.agu.site/abiturientam/perechen-napravleniy/bakalavriat-i-spetsialitet/