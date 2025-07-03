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Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ: СИРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 03 июля 2025 20:44
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ОЛЕГ БАРЦИЦ: СИРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ АБХАЗИИ

Сухум. 3 июля 2025. Абхазия-Информ. Сирия заинтересована в логистических возможностях Абхазии, заявил глава МИД республики Олег Барциц. Он уточнил, что речь прежде всего идет о транзите сирийских грузов на зарубежные рынки через абхазскую территорию с использованием портов и разных видов транспорта.

Особый интерес Дамаска вызвала новость об открытии сухумского аэропорта.

«Это очень важное направление нашего взаимодействия. И Абхазия, в связи с этим, способна приобрести иной, более высокий удельный вес в трансрегиональном взаимодействии», – подчеркнул министр в эфире радио Sputnik.

Барциц добавил, что Абхазия также примет участие в Дамасской международной ярмарке, которая пройдет в сирийской столице в августе.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 03 июля 2025 20:47

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