ОЛЕГ БАРЦИЦ: СИРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ АБХАЗИИ
Сухум. 3 июля 2025. Абхазия-Информ. Сирия заинтересована в логистических возможностях Абхазии, заявил глава МИД республики Олег Барциц. Он уточнил, что речь прежде всего идет о транзите сирийских грузов на зарубежные рынки через абхазскую территорию с использованием портов и разных видов транспорта.
Особый интерес Дамаска вызвала новость об открытии сухумского аэропорта.
«Это очень важное направление нашего взаимодействия. И Абхазия, в связи с этим, способна приобрести иной, более высокий удельный вес в трансрегиональном взаимодействии», – подчеркнул министр в эфире радио Sputnik.
Барциц добавил, что Абхазия также примет участие в Дамасской международной ярмарке, которая пройдет в сирийской столице в августе.
Последнее от Super User
- В АГУ СТАРТОВАЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ НА 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
- ВЫПУСКНИКОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ
- В СУХУМЕ ДЕМОНТИРУЮТ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
- МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШЕНА НА СЛЁТ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
- РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ОТВЕТИЛ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН