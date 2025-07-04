БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ САМАРЫ

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию городского округа Самара во главе с мэром Иваном Носковым. Глава государства подчеркнул стратегический характер отношений между Абхазией и Российской Федерацией.

«Отношения между нашими государствами – Российской Федерацией и Республикой Абхазия – имеют для нас стратегическое значение. Это ключевое сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном уважении. Народ Абхазии всегда тепло и искренне относится к нашим братьям – россиянам, к многонациональному народу Российской Федерации», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства отметил важность укрепления двустороннего взаимодействия.

«Важно укреплять и развивать наши двусторонние связи в таких областях, как культура, образование, спорт, а также ряд других ключевых направлений, включая экономику. Безусловно, сегодняшнее событие – ещё один шаг на этом пути. Мы рады приветствовать в Абхазии руководство города Самары в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между Администрацией Гудаутского района и Администрацией городского округа Самара», – отметил президент.

«Хочу поблагодарить вас, уважаемый Иван Николаевич, ваших коллег за содействие, которое вы оказываете Гудаутскому району в реализации проекта благоустройства набережной. Для нас это имеет особое значение. Это то, что оставит ваш добрый след в жизни нашего народа», – сказал Бадра Гунба.

Мэр Самары Иван Носков поблагодарил за тёплый приём и выразил готовность к сотрудничеству.

«Нам очень приятно находиться в Абхазии. Уверен, что наша дружба перерастёт в реальные дела и принесёт конкретные результаты. Жителей Самары многое связывает с Абхазией – сюда приезжает много наших сограждан, нас объединяют культурные и человеческие связи. Мы готовы к культурному обмену, спортивному сотрудничеству и совместным проектам. Особое значение имеет дружба между детьми – именно с неё начинается настоящее взаимопонимание. Мы готовы принимать абхазских школьников и будем рады, если дети из Самары смогут приезжать в Абхазию. Такие связи формируют прочную дружбу на всю жизнь», –отметил Иван Носков.

В присутствии президента Абхазии было подписано Соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между Администрацией Гудаутского района и Администрацией городского округа Самара.

Об этом сообщает сайт главы государства.