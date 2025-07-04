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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ С 50-ЛЕТИЕМ ОТКРЫТИЯ

Новости Пятница, 04 июля 2025 15:15
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ С 50-ЛЕТИЕМ ОТКРЫТИЯ

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. Новоафонская пещера отмечает 50-летие со дня открытия для посетителей. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил сотрудников Новоафонской пещеры с юбилейной датой. В поздравлении говорится:

«Уважаемые сотрудники Новоафонской пещеры!

Примите мои искренние поздравления с 50-летием открытия пещеры.

Сегодня мы чествуем каждого из вас.

Ваш самоотверженный труд обеспечивает функционирование, обслуживание и сохранение этого уникального сокровища. Вы – залог ее успеха и процветания.

В этот знаменательный день мы не можем не вспомнить первооткрывателя пещеры, большого патриота, достойного сына Абхазии Гиви Смыр.

Новоафонская пещера – не просто туристический объект. Это символ природной красоты Абхазии, её богатой истории и несгибаемого духа нашего народа. Она демонстрирует нашу способность превращать природные чудеса в источник национальной гордости.

50-летие – это повод не только вспомнить славное прошлое, но и начать новый этап в выдающейся истории пещеры.

Наша общая ответственность – сохранить это уникальное наследие для будущих поколений.

Искренне желаю всему коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в вашей благородной миссии.

Пусть Новоафонская пещера продолжает восхищать и способствовать процветанию нашей республики».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 04 июля 2025 15:24

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