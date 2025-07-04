ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ С 50-ЛЕТИЕМ ОТКРЫТИЯ
Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. Новоафонская пещера отмечает 50-летие со дня открытия для посетителей. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил сотрудников Новоафонской пещеры с юбилейной датой. В поздравлении говорится:
«Уважаемые сотрудники Новоафонской пещеры!
Примите мои искренние поздравления с 50-летием открытия пещеры.
Сегодня мы чествуем каждого из вас.
Ваш самоотверженный труд обеспечивает функционирование, обслуживание и сохранение этого уникального сокровища. Вы – залог ее успеха и процветания.
В этот знаменательный день мы не можем не вспомнить первооткрывателя пещеры, большого патриота, достойного сына Абхазии Гиви Смыр.
Новоафонская пещера – не просто туристический объект. Это символ природной красоты Абхазии, её богатой истории и несгибаемого духа нашего народа. Она демонстрирует нашу способность превращать природные чудеса в источник национальной гордости.
50-летие – это повод не только вспомнить славное прошлое, но и начать новый этап в выдающейся истории пещеры.
Наша общая ответственность – сохранить это уникальное наследие для будущих поколений.
Искренне желаю всему коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в вашей благородной миссии.
Пусть Новоафонская пещера продолжает восхищать и способствовать процветанию нашей республики».
Об этом сообщает сайт главы государства.