ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ С 50-ЛЕТИЕМ ОТКРЫТИЯ

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ . Новоафонская пещера отмечает 50-летие со дня открытия для посетителей. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил сотрудников Новоафонской пещеры с юбилейной датой. В поздравлении говорится:

Примите мои искренние поздравления с 50-летием открытия пещеры.

Сегодня мы чествуем каждого из вас.

Ваш самоотверженный труд обеспечивает функционирование, обслуживание и сохранение этого уникального сокровища. Вы – залог ее успеха и процветания.

В этот знаменательный день мы не можем не вспомнить первооткрывателя пещеры, большого патриота, достойного сына Абхазии Гиви Смыр.

Новоафонская пещера – не просто туристический объект. Это символ природной красоты Абхазии, её богатой истории и несгибаемого духа нашего народа. Она демонстрирует нашу способность превращать природные чудеса в источник национальной гордости.

50-летие – это повод не только вспомнить славное прошлое, но и начать новый этап в выдающейся истории пещеры.

Наша общая ответственность – сохранить это уникальное наследие для будущих поколений.

Искренне желаю всему коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в вашей благородной миссии.

Пусть Новоафонская пещера продолжает восхищать и способствовать процветанию нашей республики».

Об этом сообщает сайт главы государства.