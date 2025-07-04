НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА ОТМЕЧАЕТ 50-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В честь юбилея запланирован ряд мероприятий: тематические выставки, концерты, мастер-классы, благотворительные акции, научные конференции и другие. Основные из них переносятся на октябрь из-за высокой сезонной посещаемости пещеры.

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ . В этом году Новоафонская пещера отмечает особенную дату – 50 лет со дня открытия ее, как туристического объекта. Это подземный мир, который поражает воображение!

Пещера в Анакопийской (Иверской) горе около города Новый Афон была открыта в 1961 году абхазским художником и скульптором Гиви Шалвовичем Смырем. Точнее, он обнаружил эту «бездонную пропасть» гораздо раньше, ещё когда ему было 16 лет, он обнаружил и спускался туда на 30-40 метров. Когда же в 1961 году была организована первая спелеологическая экспедиция, Гиви Смыр пригласили в её состав на правах первооткрывателя. Впоследствии он стал директором Новоафонской пещеры.

Сегодня – это обширный комплекс из одиннадцати подземных залов с настолько высокими потолками, что люди кажутся крохотными. Это залы, украшены озёрами, каменными цветами, древними кораллами, скульптурами и водопадами, а также разноцветными сталактитами, сталагмитами и сталагнатами.

Палитра красок впечатляющая: сталактиты в Новоафонской пещеры бывают жёлтыми, красными, оранжевыми, розовыми, багряными, зелёными, фиолетовыми. А по величине это одна из самых больших пещер в мире, открытых для посетителей.

В пещеру отправляются на экскурсионном поезде, а затем идут пешком. Экскурсия будет захватывающей с первых мгновений: дорожка порой представляет собой длинную узкую тропу, оборудованную на высоте нескольких метров над неровным полом, а потолок находится так высоко, что со стороны череда шагающих туристов кажется тонкой линией. Впереди ждут удивительные залы:

«Анакопия» на глубине 135 метров, с двумя подземными озёрами;

«Махаджиров» с Белой горой;

«Нартаа» с озером, где обитают крохотные ракообразные;

«Спелеологов», где могут встретиться летучие мыши;

«Гиви Смыр» с каменной медузой;

«Аюхаа», протянувшийся на 100 метров и впечатляющий своей палитрой – на стенах чередуются жёлтые и чёрные полосы, а сталактиты здесь жёлтые и красные;

«Апсны» с 30-мтеровым каменным водопадом и 4-хметровым сталагмитом-гигантом;

«Апхярца» с поразительной акустикой, названный в честь национального инструмента (если повезёт, можно будет даже попасть на выступление Абхазской государственной хоровой капеллы);

«Москва» – наверное, самый таинственный, потому что его редко открывают для экскурсантов;

Кораллитовая галерея с Гипсовым гротом и Каменными цветами – она считается самой красивой в Новоафонской пещере благодаря декору из окаменевших доисторических кораллов;

Геликтитовый грот с многоцветными сталактитами-геликтами, растущими под наклоном.

Чаще всего открыты только шесть залов пещеры, но и этого достаточно, чтобы получить массу впечатлений. Иногда можно попасть и в залы, где создан особый охранный режим для сохранения хрупкой природной красоты.