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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ ФОТОКОНКУРС «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

Новости Пятница, 04 июля 2025 15:32
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В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ ФОТОКОНКУРС «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. Проектный офис ФАО приглашает молодых людей принять участие в уникальном фотоконкурсе «Сельское хозяйство глазами молодежи», который приурочен к Международному дню молодежи. Конкурс посвящён сельской жизни Абхазии – трудовой, самобытной, глубокой. Это способ показать, как выглядит настоящая жизнь в селе.

Участникам предлагается передать в кадре повседневность села через:

Роль женщин и молодёжи в сельском хозяйстве;

Сцены аграрного труда, виноградарства и переработки сельскохозяйственной

продукции.

Условия участия:

Возраст участников: от 18 до 35 лет.

Принимаются только авторские фотографии.

Максимальное количество работ до двух фотографий в хорошем качестве от одного участника с кратким описанием кадров и названием села.

Фото принимаются в электронном виде на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с 4 июля по 1 августа 2025 года.

12 августа в Центре «Проспект» в Сухуме состоится открытая выставка всех конкурсных работ. Гости мероприятия смогут проголосовать за понравившиеся фотографии, и именно открытое голосование определит трёх победителей. Авторы лучших работ получат следующие призы:

– Первое место: индивидуальная экскурсия по живописным местам Абхазии. Победитель сможет пригласить с собой до трёх друзей.

– Второе место: внешний жёсткий диск.

– Третье место: подарочная корзина с натуральной фермерской продукцией от фермеров ФАО – сыры, вино из эндемичного абхазского сорта и свежие овощи.

Все участники сохраняют авторские права, а имя фотографа будет указано на каждой работе.

Кроме того, лучшие снимки будут повторно представлены в октябре на Всемирном дне продовольствия в рамках официальной программы ФАО – это уникальная возможность внести свой вклад в визуальную историю ФАО в Абхазии и быть замеченным на международном уровне.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 04 июля 2025 15:39

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