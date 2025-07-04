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Абхазия Информ

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 04 июля 2025 15:39
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НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. В дежурную часть ОМ г. Новый Афон ОВД по Гудаутскому району поступило сообщение о доставлении в Республиканскую больницу несовершеннолетнего жителя с. Псырдзха Гудаутского района с колото-резанным ранением в область поясницы с повреждением левой почки.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД совместно с Новоафонским отделом милиции было установлено, что ножевое ранение юноша, 2009 г.р. получил в результате возникшей ссоры с несовершеннолетним жителем того же села. Подозреваемый был установлен и впоследствии сдался правоохранительным органам, сознавшись в содеянном.

В отношении подозреваемого, 2008 г.р. по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, следственным подразделением Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело, на период предварительного расследования несовершеннолетний помещен под домашний арест.

Вменяемое подозреваемому преступление, квалифицируемое по ч. 1 ст. 105 УК РА, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 04 июля 2025 15:41

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