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Абхазия Информ

32 ГОДА ВЫСАДКИ ДЕСАНТНОЙ ГРУППЫ НА ГОРЕ АХБЮК

Новости Пятница, 04 июля 2025 15:41
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32 ГОДА ВЫСАДКИ ДЕСАНТНОЙ ГРУППЫ НА ГОРЕ АХБЮК

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. Руководство Министерства обороны, военнослужащие Вооруженных сил Республики Абхазия приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу, посвященному памяти погибшим в ходе высадки десанта 4 июля 1993 года.

Победа в Отечественной войне народа Абхазии досталась ценой больших потерь. Дважды – 5 января и 15-16 марта 1993 г. – наступательные операции Абхазской армии по освобождению столицы от грузинских войск не приносили успеха.

2 июля 1993 г. началась операция по освобождению территории от врага. Высадившемуся в Очамчырском районе десанту из Гудауты совместно с бойцами Восточного фронта удалось взять под контроль стратегическую трассу Очамчыра -Сухум, что сделало невозможным переброску грузинских воинских частей в Сухум. Это было прелюдией к победе.

После высадки отвлекающего десанта в Тамыше, нашими войсками был нанесен основной удар по северо-западной группировке противника. Июльская наступательная операция развивалась на всех фронтах. С ожесточенными боями абхазские войска взяли село Шрома и стратегически важные высоты Цугуровку и Ахбюк.

К 4-му июля на Шромском направлении сложилась сложная ситуация. 4-й батальон 2-й бригады под командованием Гиви Смыр, неся большие потери под массированными обстрелами врага, был вынужден оставить позиции на Ахбюке.

В такой ситуации в 11:00 утра, 4-го июля батальон «Горец» под командованием Вианора Ашба получил от командования установку подготовить один усиленный взвод численностью до 40 человек для выполнения задачи в составе десантной группы.

Десанту от батальона «Горец» под командованием начальника штаба батальона Сергея Аршба предстояла задача высадиться на вершине горы Ахбюк.

Однако, как только вертолет с десантом совершил посадку, по нему был открыт шквальный огонь. Личный состав десантной группы попал в засаду. Успевшие совершить высадку 25 бойцов под командованием Сергея Аршба заняли круговую оборону. С заранее подготовленных позиций по десантной группе работало на менее ста стволов. Плотность огня противника была необычайно высокой. Десанту, на открытой местности, пришлось вступить в неравный бой. Личный состав, проявив мужество и самопожертвование, встав в полный рост, атаковал противника. Каждый боец понимал, что скорее всего это его последний бой.

Ошеломленный увиденным, враг дрогнул и отошел на обратные скаты горы.

Продолжая находиться под массированным огнем, оставшиеся в живых бойцы десанта в количестве 17 человек, из которых каждый второй был ранен, каждый третий тяжело ранен, продолжали удерживать занятые позиции.

Учитывая интенсивность боя, боекомплект практически был израсходован. В связи с отсутствием средств связи (оба радиста погибли, радиостанции были выведены из строя) доложить сложившуюся ситуацию в штаб фронта не представлялось возможным.

Командиром десантной группы было принято решение отойти на правый берег Гумисты. Неся на себе раненных, бойцы десанта, превозмогая силы, спустились к реке. Перейдя в брод Гумисту, десант вышел в расположение Эшеро-Афонского батальона.

Гора Ахбюк имела стратегическое значение для освобождения столицы Абхазии – города Сухум.

Сегодня, на горе Ахбюк открыт мемориал, посвященный памяти погибшим в ходе высадки десанта 4 июля 1993 года.

Вечная слава героям, защитникам Родины!

Об этом сообщает сайт МО Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 04 июля 2025 15:47

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