ОПРЕДЕЛЕН СТАТУС ГЕРБА КАК ОФИЦИАЛЬНОГО СИМВОЛА СТОЛИЦЫ
Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. В канун дня города, которое в этом году отмечается 5 июля, состоялось очередное заседание Сухумского городского Собрания, на котором депутаты утвердили герб города Сухум с расширенным описанием. Герб, созданный художником Тимуром Кайтан, был утвержден 4 августа 1998 года.
Однако, как подчеркнул председатель Собрания Дмитрий Осия, со временем изменилась правовая база и подходы к оформлению официальных символов.
«Данным решением мы не вносим изменения. Это – корректировка юридического и технического характера, и она направлена на то, чтобы привести все в надлежащую форму. Мы уважаем историческое для города решение 1998 года, но при этом приводим документ в соответствие с законодательством, – подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Осия.
Одним из пунктов Решения депутатов запрещено использовать герб города Сухум как геральдическую основу для символики частных и негосударственных организаций.
Дмитриий Осия сообщил, что глава администрации столицы Тимур Агрба поддержал идею об изготовлении эталонного герба в следующем году, к юбилейному Дню города – 2510-летию. Он будет храниться в Администрации столицы.
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