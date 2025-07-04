ОПРЕДЕЛЕН СТАТУС ГЕРБА КАК ОФИЦИАЛЬНОГО СИМВОЛА СТОЛИЦЫ

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ . В канун дня города, которое в этом году отмечается 5 июля, состоялось очередное заседание Сухумского городского Собрания, на котором депутаты утвердили герб города Сухум с расширенным описанием. Герб, созданный художником Тимуром Кайтан, был утвержден 4 августа 1998 года.

Однако, как подчеркнул председатель Собрания Дмитрий Осия, со временем изменилась правовая база и подходы к оформлению официальных символов.

«Данным решением мы не вносим изменения. Это – корректировка юридического и технического характера, и она направлена на то, чтобы привести все в надлежащую форму. Мы уважаем историческое для города решение 1998 года, но при этом приводим документ в соответствие с законодательством, – подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Осия.

Одним из пунктов Решения депутатов запрещено использовать герб города Сухум как геральдическую основу для символики частных и негосударственных организаций.

Дмитриий Осия сообщил, что глава администрации столицы Тимур Агрба поддержал идею об изготовлении эталонного герба в следующем году, к юбилейному Дню города – 2510-летию. Он будет храниться в Администрации столицы.