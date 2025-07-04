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Абхазия Информ

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Новости Пятница, 04 июля 2025 16:10
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ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. Теперь иностранные граждане, самостоятельно оказывающие платные услуги на территории Сухума, будут платить налоги. Такое решение было принято на заседании Сухумского городского Собрания по инициативе его председателя Дмитрия Осия.

По мнению Осия, это решение позволит упорядочить трудовую деятельность иностранных граждан.

«Наша цель состоит в том, чтобы повлиять на повышение прозрачности в сфере оказания бытовых услуг и на обеспечение поступлений в местный бюджет. Речь идет только о тех иностранных гражданах, которые самостоятельно оказывают платные услуги на территории столицы, - подчеркнул он.

Осия уточнил, что ежемесячный сбор в размере пяти тысяч рублей – является обязательным для иностранных граждан, самостоятельно оказывающих бытовые, хозяйственно-подсобные, ремонтные и вспомогательные услуги населению на территории города Сухум без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

Решением Собрания определено, что сбор оформляется по заявлению иностранного гражданина через Администрацию города Сухум на месяц с возможностью предоплаты на любое количество месяцев вперёд.

Контроль за исполнением настоящего Решения возложен на Администрацию города Сухум и Управление внутренних дел по городу Сухум.

Решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 04 июля 2025 16:18

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