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Абхазия Информ

СОКРАТУ ДЖИНДЖОЛИЯ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА СУХУМА

Новости Пятница, 04 июля 2025 16:18
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СОКРАТУ ДЖИНДЖОЛИЯ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА СУХУМА

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. Решением депутатов Сухумского городского Собрания видному общественному и политическому деятелю Сократу Рачевичу Джинджолия присвоено звание почетного гражданина Сухума.

В День города, который в этом году отмечается 5 июля, на праздничном мероприятии глава администрации и председатель Сухумского городского Собрания Тимур Агрба и Дмитрий Осия вручат Сократу Джинджолия удостоверение почетного гражданина и памятный подарок.

По новому изменению в Положение о почетном гражданине принятом в 2016 году, звание почетного гражданина Сухума будут присваивать один раз в три года, в канун очередного Дня города.

Звание «Почетный гражданин города Сухум» является высшим признанием заслуг удостоенного его лица перед столицей и его населением.

Ограничение на частоту присвоения звания было введено для того, чтобы сделать его более значимым, и в будущем избежать его обесценивания из-за слишком частого присуждения.

***

Сократ Джинджолия родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района.

Депутат Парламента первого и второго созывов (1991-1996 гг., 1996-2002 гг.), заместитель председателя Верховного Совета Республики Абхазия (1992-1993 гг.), премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии (1993-1994 гг.), спикер Парламента (1994-2002 гг.).

С 2007 года – член Общественной палаты РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 04 июля 2025 16:38

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