ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МЧС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут приняли участие в торжественном заседании, которое прошло в Министерстве по чрезвычайным ситуациям в связи с 19-летием ведомства.

«Ваша преданность своей профессии, отношение к труду – можно с гордостью сказать, что вы снискали уважение не только среди граждан нашей страны, но и гостей», – сказал глава правительства.

Он отметил, что на пути создания ведомства было много сложностей и вызовов, но они были преодолены.

«Ветераны хорошо помнят, как создавалось на тот момент далеко ещё не министерство по чрезвычайным ситуациям, сколько сложностей стояло на пути, сколько вызовов, но потихоньку, идя вперёд, страна вместе с вами их преодолевала. Сегодня есть возможность развиваться, в том числе получая профессиональное образование в профильных учебных заведениях в Российской Федерации. Знаем, что очень тесное международное сотрудничество Министерства по чрезвычайным ситуациям нашей страны со своими коллегами в России – это укрепляет наши отношения», – отметил Владимир Делба.

Премьер-министр подчеркнул, что руководство страны занимается вопросами технического оснащения МЧС, материального обеспечения сотрудников.

«Уверяю вас в том, что постараемся сделать максимум для того, чтобы ситуация поменялась. Очень рассчитываю на то, что у нас вместе с вами это получится. Я желаю вам благополучия, спокойствия, крепости духа. Отвага и смелость у вас есть. Хочу поблагодарить за вашу службу. Ещё раз с праздником! Спасибо!» – сказал Владимир Делба.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.