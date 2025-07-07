ОБСУДИЛИ ВОПРОС РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННОГО БИЗНЕСА
Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В работе заседания приняли участие вице-премьер Вараздат Миносян, министр туризма Астамур Логуа, представители Министерства по налогам и сборам и и.о. председателя Ассоциации экскурсоводов Абхазии «АбхазГид» Беслан Зардания.
Участники заседания обсудили вопрос регулирования экскурсионного бизнеса, в частности, вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства.