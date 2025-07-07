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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОС РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННОГО БИЗНЕСА

Новости Понедельник, 07 июля 2025 19:38
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ОБСУДИЛИ ВОПРОС РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННОГО БИЗНЕСА

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В работе заседания приняли участие вице-премьер Вараздат Миносян, министр туризма Астамур Логуа, представители Министерства по налогам и сборам и и.о. председателя Ассоциации экскурсоводов Абхазии «АбхазГид» Беслан Зардания.

Участники заседания обсудили вопрос регулирования экскурсионного бизнеса, в частности, вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июля 2025 19:45

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