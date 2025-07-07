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Абхазия Информ

НА УЛИЦЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА В УКЛАДЫВАЮТ АСФАЛЬТ

Новости Понедельник, 07 июля 2025 19:45
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НА УЛИЦЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА В УКЛАДЫВАЮТ АСФАЛЬТ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. Профильные службы Администрации Сухума приступили к укладке асфальта на улице Фазиля Искандера. Асфальт будет уложен на наиболее проблемном участке протяженностью 320 метров,

«Было очень много обращений граждан. Глава города Сухум Тимур Агрба при вступлении в должность дал обещание жителям улицы, что в кратчайшие сроки все работы будут выполнены. Работы проводятся за счет средств столичной администрации. Стоимость – 16 миллионов 900 тысяч рублей», – сказал замглавы Администрации Константин Тарба.

По его словам, в течение 10 дней планируется завершить укладку асфальта, если позволят погодные условия. Далее будут проведены работы по укладке брусчатки, высадке деревьев, замене устаревших столбов.

Об этом сообщает сайт столицы.

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