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Абхазия Информ

НАЧАТО ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ЧЕРЕЗ ПАРКОВУЮ ЗОНУ

Новости Понедельник, 07 июля 2025 19:50
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НАЧАТО ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ЧЕРЕЗ ПАРКОВУЮ ЗОНУ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. По поручению главы города Сухум Тимура Агрба идет обустройство пешеходной дорожки через парковую зону к морю (от проспекта Аиааира до набережной) укладывается тротуарная плитки на участке протяженностью 80 метров и шириной 5 метров.

«Проблемы были с выходом на набережную, особенно после дождя, здесь было очень грязно. Теперь наши горожане и гости будут иметь возможность в чистоте пройти до моря, искупаться и вернуться по дорожкам. С большой благодарностью отзываются жители района и готовят даже благодарственное письмо на имя Тимура Агрба», – сказал замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе.

Он напомнил, что ранее на проспекте Аиааира в отрезке от Сухумприбора до маякского поворота обустроен тротуар.

«И жителям удобно стало ходить по тротуару, не выходя на дорогу, раньше не было тротуара и нашим горожанам приходилось рисковать, выходя на автомобильную трассу», – отметил он.

Работы проводятся при взаимодействии с Управлением капитального строительства страны. Всего на обозначенных участках будет уложено около двух тысяч квадратных метров тротуарной плитки.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июля 2025 19:53

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