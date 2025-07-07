ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА АБХАЗИИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ В ГОНКОНГЕ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ . Национальный банк Республики Абхазия принял участие в 14-ой Международной нумизматической выставке-ярмарке (HKINF), проходившей в г. Гонконг с 19 по 22 июня 2025 г.

Банк Абхазии регулярно принимает участие в крупнейших международных нумизматических выставках, конференциях и публикуется в главных нумизматических изданиях Европы, США, Азии. Это уже четвертое его участие в HKINF, азиатское направление является на сегодняшний день одним из самых перспективных. Это крупнейшая нумизматическая площадка, которая стремительно развивается, характеризуется высокими продажами и представляет большой интерес с точки зрения популяризации абхазских монет и банкнот.

В этом году Банк Абхазии представил новую памятную банкноту «Дельфин» номиналом 50 апсаров, которая продолжает серию с фауной Абхазии (в 2023-2024 гг. годах были выпущены банкноты «Ястреб», «Кавказский благородный олень» и «Леопард»).

Спрос на банкноты Банка Абхазии очень высок, они были раскуплены коллекционерами из более чем 30 стран, заявки продолжают поступать и после завершения выставки. Кроме того, на выставке была анонсирована эмиссия банкнот 2026 г. «Нестор Лакоба» и «Бабочки».

HKINF – крупнейшее нумизматическое событие в Азии, объединяющее аукционные дома, кредитные организации и частных коллекционеров из более чем 40 стран мира (Великобритания, Австралия, Россия, ОАЭ, Франция, США, Япония, Иордания и др.)

Участие в подобного рода мероприятиях дает возможность Банку Абхазии приобретать деловые контакты и связи, позволяющие расширять свою деятельность. В частности, в рамках гонконгской выставки, были достигнуты договоренности с монетными дворами и аукционными домами, с которыми уже ведется деловое сотрудничество.