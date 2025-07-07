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Абхазия Информ

В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ РАСКРЫТА КРАЖА ПЯТИ ЛОШАДЕЙ

Новости Понедельник, 07 июля 2025 19:58
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В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ РАСКРЫТА КРАЖА ПЯТИ ЛОШАДЕЙ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. В производстве органа предварительного расследования отдела внутренних дел по Галскому району уголовное дело, возбужденное по факту хищения чужого имущества в отношении Кварацхелия Адгур Гурамович, 1978 г.р., проживающего в г. Гал и Гвагвалия Яго Автондилович, 1990 г.р., жителя с. Н. Баргиап Галского района.

Согласно материалам уголовного дела граждане Кварацхелия и Гвагвалия, вступив между собой в преступный сговор на тайное хищение чужого имущества, предварительно одолжив у знакомого грузовой автомобиль марки ГАЗ-3302, 4 июля 2025 г. прибыли в район сел Таглан и Батаигуара, где на степном поле паслись лошади, принадлежащие заявителям. Из имеющихся при себе охотничьих ружей злоумышленники застрелили четырех кобыл и одного жеребца, и вывезли туши с места преступления в принадлежащий одному из соучастников дом, где разделали конину и впоследствии реализовали в г. Сухум.

Заявление о пропаже лошадей поступило в дежурную часть ОВД по Галскому району 15 июня текущего года, принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел установили и задержали подозреваемых. Сумма причиненного заявителям ущерба составила 140.000 рублей. В результате дальнейших следственно-оперативных мероприятий так же установлено, что добытое преступным путем мясо граждане Кварацхелия и Гвагвалия реализовали в одном из частных торгово-закупочных предприятий столицы не официально, а по предварительному заказу от кладовщика, уроженца Республики Казахстан, временно проживающего в г. Сухум. Данный работник частного предприятия впоследствии сбыл конину в розницу гражданам Узбекистана.

Органом предварительного расследования гражданам Кварацхелия и Гвагвалия будет предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 155 УК РА, последние санкционированы к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июля 2025 20:02

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