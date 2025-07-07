ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ 2025 ГОДА

15 декабря прошлого года крупная авария произошла в Керченском проливе, в результате которой в Черное море пролилось более 3 тысяч тонн мазута. В январе группа волонтеров из Абхазии отправилась в Анапу на помощь российским волонтерам в устранении последствий этой аварии.

Группа из 15 человек собралась по призыву инициатора поездки Руслана Амичба в соцсетях. И это отличный пример экологического мышления и взаимопомощи. А в ходе работы ребята не только оказали помощь, но и узнали много нового и еще больше прониклись экологическими проблемами.

Много новостей в этом году связано с активной работой Пицунда-Мюссерского заповедника. Руководство занимается активной просветительской деятельностью, организовывает регулярные субботники с привлечением волонтеров, а самое главное в этом году удалось оградить большой участок территории заповедника и установить информационные таблички, но обо всем по порядку.

В конце января на территории Пицунда-Мюссерского заповедника прошла лекция-экскурсия по этноэкологии на тему: «Живые хроники природы: наследие Пицунда-Мюссерского заповедника» организованная совместно с «Абхаздеск».

В июне были завершены работы по ограждению 2,6 км Пицунда-Мюссерского заповедника за счет средств из республиканского бюджета. Вопросы необходимости ограждения рощи ставились давно, однако долгое время перейти к практической реализации не удавалось. Проект был реализован благодаря поддержке жителей Пицунды и депутата от этого района Даута Хутаба, который способствовал продвижению этого вопроса в правительстве. И это отличный пример того, как важно объединять усилия, не сдаваться и добиваться важных решений.

Также в июне в заповеднике в местах произрастания уязвимых видов растений были установлены информационные таблички при поддержке ФАО ООН. Этот проект важен для заповедника, ведь чем больше людей узнает, что растет и какую ценность несут растения заповедника, тем больше шансов спасти этот уникальный памятник природы.

В марте общественная организация «АбхазДеск» совместно с факультетом искусств АГУ запустили курс – «Waste to Art/от мусора к искусству». 30 студентов освоили новые техники в искусстве и продемонстрировали свои работы на эко-выставке, которой завершился проект.

Выставка прошла в мае на новой общедоступной платформе «Абхаздеск» при институте экологии, которая была запущена в рамках этого проекта. Цель платформы не только повышение осведомленности общества об актуальных экологических проблемах, но и содействие в переработке вторичных материалов. Выставка, открывающая работу этой площадки, включала 10 масштабных и эксклюзивных произведений студентов факультета искусств АГУ, созданных в основном из переработанных материалов.

Общественная экологическая организация «Апсабара» уже много лет организует эко-клубы по всей стране. В этом году они также продолжают свою работу. А один из эко-клубов организации в конце февраля запустил эко-челлендж – 7 шагов к осознанной жизни. Принять участие могли все желающие, выполнив семь несложных, но важных для формирования экологических привычек шагов. Таких как, сортировка мусора, сбор батареек, посадка растений и так далее.

На проведение экологических занятий для молодежи было направлено в этом году и внимание международной организации World Vision, которая объявила дополнительный конкурс на проведение занятий для молодежи на тему экологии и защиты окружающей среды для общественных организаций, работающих в этом направлении.

17 мая в селе Лдзаа Гагрского района прошло яркое и необычное мероприятие, которое привлекло много внимания – научно-художественный фестиваль «Лдзаа Fest». Его целью было через искусство и культуру вдохновить посетителей на бережное отношение к природе и показать, как важно сохранять окружающую среду. Организаторы «Лдзаа Fest» рассчитывают на то, что в перспективе это будет открытая платформа для сотрудничества художников, экологов, исследователей.

Мероприятие вызвало большой ажиотаж – сотни людей посетили лекцию по экологии, выставки, ярмарку продукции местных предпринимателей, выступления хоровой капеллы и ансамбля народных инструментов.

28 июня в Сухуме фонд поддержки образования и культуры «Республика идей» подвел итоги проекта «Апластик амҩа. Вторая жизнь пластика», направленного на борьбу с пластиковым загрязнением.

Цель проекта заключается в создании мини-производства, которое превращает пластиковые отходы в стильные и полезные предметы интерьера, демонстрируя, что пластик может быть не мусором, а ценным ресурсом. Проект стал важным шагом к устойчивому будущему, где переработка играет ключевую роль.

Подводя итоги проекта, авторы решили провести выставку, на которой были презентованы первые результаты работы и продемонстрирован большой потенциал переработки пластиковых отходов для абхазского общества. В рамках мини-производства уже удалось создать первые предметы интерьера, ставшие частью экспозиции выставки.