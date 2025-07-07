ДАУР ЛАДАРИЯ ПОЛУЧИЛ ПРИЗ ЖЮРИ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В ЕРЕВАНЕ
Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. Абхазский режиссер Даур Ладария получил приз жюри на фестивале Yerevan International Short Film Festival за свой фильм «Шелест августа», снятый в Абхазии.
«Это специальный приз жюри за аутентичную атмосферу и уникальный визуальный стиль. Как мне сказали, это второй по важности фестиваль в Армении после «Золотого абрикоса». В программе было очень много сильных фильмов, особенно в международном конкурсе, я даже не ожидал, что возьмем награду. Первая часть фестиваля проходила в городе Сисиан, а последняя в самом Ереване», – поделился режиссер.
В Абхазии показ фильма планируется в августе.
Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».