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Абхазия Информ

ДАУР ЛАДАРИЯ ПОЛУЧИЛ ПРИЗ ЖЮРИ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В ЕРЕВАНЕ

Новости Понедельник, 07 июля 2025 20:13
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ДАУР ЛАДАРИЯ ПОЛУЧИЛ ПРИЗ ЖЮРИ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В ЕРЕВАНЕ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. Абхазский режиссер Даур Ладария получил приз жюри на фестивале Yerevan International Short Film Festival за свой фильм «Шелест августа», снятый в Абхазии.

«Это специальный приз жюри за аутентичную атмосферу и уникальный визуальный стиль. Как мне сказали, это второй по важности фестиваль в Армении после «Золотого абрикоса». В программе было очень много сильных фильмов, особенно в международном конкурсе, я даже не ожидал, что возьмем награду. Первая часть фестиваля проходила в городе Сисиан, а последняя в самом Ереване», – поделился режиссер.

В Абхазии показ фильма планируется в августе.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июля 2025 20:18

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