ДАУР ЛАДАРИЯ ПОЛУЧИЛ ПРИЗ ЖЮРИ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В ЕРЕВАНЕ

«Это специальный приз жюри за аутентичную атмосферу и уникальный визуальный стиль. Как мне сказали, это второй по важности фестиваль в Армении после «Золотого абрикоса». В программе было очень много сильных фильмов, особенно в международном конкурсе, я даже не ожидал, что возьмем награду. Первая часть фестиваля проходила в городе Сисиан, а последняя в самом Ереване», – поделился режиссер.

В Абхазии показ фильма планируется в августе.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».