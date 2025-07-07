СОТРУДНИКИ ГТК ПРОШЛИ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ . Пять сотрудников Государственного таможенного комитета Абхазии прошли повышение квалификации. Обучение проводилось в онлайн-режиме в Ростовском филиале Российской таможенной академии, на факультете повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля».

Сотрудники ГТК поделились своими впечатлениями о курсе.

Старший инспектор СТП «Акцизный» ГУТО и ТК ГТК Джамбул Квацба отметил, что он впервые проходил подобные курсы.

«Занятия начинались в 8:30. Мы слушали видеообращения по заявленной теме или самостоятельно заходили в приложение для чтения. Лекции были полезными и информативными. Я считаю, что необходимо регулярно повышать квалификацию для более эффективной работы», – рассказал Квацба.

Начальник ОК и УАМ ГТК Фатима Амичба подчеркнула, что лекции были очень информативными и полезными.

«Я узнала много нового и интересного, что поможет в нашей работе. Считаю, что это очень полезная практика», – сказала Амичба.

Инспектор ОТО и ТК подакцизных товаров СТП «Акцизный» ГУТО И ТУ Инал Джопуа отметил, что программа включала в себя четыре модуля.

«Курс длился 36 часов в целом. Было четыре модуля по каждой теме, и после каждого модуля нужно было проходить тестирование. На решение 20-25 вопросов давалось 40-45 минут», – сказал Джопуа.

По его словам, прохождение курса – это полезная практика.

«Было много новой информации, все лекции были максимально доступны. Очень интересными были лекции, посвященные воздушному направлению и железнодорожному транзиту. Я уверен, что полученные знания пригодятся в работе», – отметил Джопуа.