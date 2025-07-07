ИЗЪЯТЫ СУВЕНИРЫ, ВВЕЗЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ . В ходе проведения профилактических мероприятий, сотрудники УБК и ТП ГТК Республики Абхазия осмотрели торговое помещение – магазин сувениров, расположенный в поселке Бзыпта, принадлежащий ИП Акобяну А.В.

В ходе осмотра магазина были обнаружены сувениры, ввезенные раннее с нарушением таможенных правил.

Гражданин Акобян А. В. пояснил, что вышеуказанные сувениры были приобретены им у ранее неизвестного ему лица, заведомо зная от последнего о том, что данный товар перемещен на территорию Республики Абхазия с Российской Федерации без декларирования.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 200 082 рублей.

Гражданин Акобян А. В. вину свою признал полностью и внес необходимую сумму залога, взамен изъятия вышеуказанного товара.

Материалы по данному административному правонарушению направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.