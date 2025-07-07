 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ СУВЕНИРЫ, ВВЕЗЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Новости Понедельник, 07 июля 2025 20:22
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТЫ СУВЕНИРЫ, ВВЕЗЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий, сотрудники УБК и ТП ГТК Республики Абхазия осмотрели торговое помещение – магазин сувениров, расположенный в поселке Бзыпта, принадлежащий ИП Акобяну А.В.

В ходе осмотра магазина были обнаружены сувениры, ввезенные раннее с нарушением таможенных правил.

Гражданин Акобян А. В. пояснил, что вышеуказанные сувениры были приобретены им у ранее неизвестного ему лица, заведомо зная от последнего о том, что данный товар перемещен на территорию Республики Абхазия с Российской Федерации без декларирования.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 200 082 рублей.

Гражданин Акобян А. В. вину свою признал полностью и внес необходимую сумму залога, взамен изъятия вышеуказанного товара.

Материалы по данному административному правонарушению направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июля 2025 20:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКИ ГТК ПРОШЛИ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.