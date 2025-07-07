ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН МНС НА 115%

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ . По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за июнь текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 458 207,0 тыс. руб. (четыреста пятьдесят восемь миллионов двести семь тысяч рублей) при плане – 344 410,8 тыс. руб. (триста сорок четыре миллиона четыреста десять тысяч рублей) выполнение 133%.

За 6 месяцев 2025 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 558 544,5 тыс. руб. (два миллиарда пятьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи рублей) при плане 2 228 197,2 тыс. руб. (два миллиарда двести двадцать восемь миллионов сто девяноста семь тысяч рублей). Выполнение составило 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 330 347,0 тыс. руб. (триста тридцать миллионов триста сорок семь тысяч рублей). Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составила 117%, что в суммарном выражении равно 371 257,4 тыс. руб. (триста семьдесят один миллион двести пятьдесят семь тысяч рублей).

Поступления налоговых платежей по районам за 6 месяцев 2025 года составили:

По г. Сухум – при плане 1 189 500,4 тыс. руб. (один миллиард сто восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч рублей) поступило 1 309 143,5 тыс. руб. (один миллиард триста девять миллионов сто сорок три тысячи рублей) выполнение 110%.

По Гагрскому району – при плане 487 000,0 тыс. руб. (четыреста восемьдесят семь миллионов рублей) поступило 571 545,8 тыс. руб. (пятьсот семьдесят один миллион пятьсот сорок пять тысяч рублей) выполнение 117%.

По Гудаутскому району – при плане 173 896,1 тыс. руб. (сто семьдесят три миллиона восемьсот девяноста шесть тысяч рублей) поступило – 220 919,6 тыс. руб. (двести двадцать миллионов девятьсот девятнадцать тысяч рублей) выполнение 127%.

По Сухумскому району – при плане 79 106,5 тыс. руб. (семьдесят девять миллионов сто шесть тысяч рублей) поступило – 117 783,8 тыс. руб. (сто семнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи рублей) выполнение 149%.

По Гулрыпшскому району – при плане 83 617,2 тыс. руб. (восемьдесят три миллиона шестьсот семнадцать тысяч рублей) поступило – 156 775,0 тыс. руб. (сто пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч рублей) выполнение 187%.

По Очамчырскому району – при плане 165 824,5 тыс. руб. (сто шестьдесят пять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи рублей) поступило – 109 727,5 тыс. руб. (сто девять миллионов семьсот двадцать семь тысяч рублей) выполнение 66%.

По Ткуарчалскому району – при плане 19 551,1 тыс. руб. (девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча рублей) поступило – 25 637,6 тыс. руб. (двадцать пять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч рублей) выполнение 131%.

По Галскому району – при плане 29 701,4 тыс. руб. (двадцать девять миллионов семьсот одна тысяча рублей) поступило – 47 011,7 тыс. руб. (сорок семь миллион одиннадцать тысяч рублей) выполнение 158%.