 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Новости Понедельник, 07 июля 2025 20:36
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма Абхазии состоялась встреча министра Астамура Логуа с Еленой Мишиной, заместителем директора Департамента развития туризма и внешних связей Нижнего Новгорода, которая, в составе делегации, из Нижнего Новгорода участвовала в праздновании Дня города Сухум.

Участники обсудили перспективы увеличения туристического потока между Абхазией и Нижним Новгородом, а также реализацию совместных проектов. Особое внимание было уделено развитию культурно-познавательного туризма и созданию тематических маршрутов.

Елена Мишина поделилась опытом Нижнего Новгорода в сфере туризма, отметив важность укрепления связей между городами-побратимами.

«Мы активно развиваем международное сотрудничество, приглашаем представителей городов-партнеров на ключевые мероприятия и совместно создаем новые туристические продукты», – подчеркнула она.

Астамур Логуа в свою очередь выразил уверенность, что партнерство с Нижним Новгородом откроет новые возможности для роста туристической отрасли Абхазии.

В завершение встречи Елена Мишина представила программу «Туризм в Нижнем Новгороде».

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и обмене опытом.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 07 июля 2025 21:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН МНС НА 115% КОМАНДА ИЗ СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ ВЫИГРАЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.