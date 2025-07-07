МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве туризма Абхазии состоялась встреча министра Астамура Логуа с Еленой Мишиной, заместителем директора Департамента развития туризма и внешних связей Нижнего Новгорода, которая, в составе делегации, из Нижнего Новгорода участвовала в праздновании Дня города Сухум.

Участники обсудили перспективы увеличения туристического потока между Абхазией и Нижним Новгородом, а также реализацию совместных проектов. Особое внимание было уделено развитию культурно-познавательного туризма и созданию тематических маршрутов.

Елена Мишина поделилась опытом Нижнего Новгорода в сфере туризма, отметив важность укрепления связей между городами-побратимами.

«Мы активно развиваем международное сотрудничество, приглашаем представителей городов-партнеров на ключевые мероприятия и совместно создаем новые туристические продукты», – подчеркнула она.

Астамур Логуа в свою очередь выразил уверенность, что партнерство с Нижним Новгородом откроет новые возможности для роста туристической отрасли Абхазии.

В завершение встречи Елена Мишина представила программу «Туризм в Нижнем Новгороде».

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и обмене опытом.