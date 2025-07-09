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Абхазия Информ

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СУХУМ

Новости Среда, 09 июля 2025 20:15
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ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СУХУМ

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ. 1 мая Международный аэропорт «Сухум» им. Владислава Ардзинба принял первый регулярный рейс из Москвы спустя 33 года. Открытие аэропорта стало поворотным моментом в развитии транспортной инфраструктуры Абхазии и укреплении связей с международным сообществом.

В связи с началом работы по воздушному направлению, сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии приступили к выполнению своих обязанностей в аэропорту.

Для оценки их деятельности, председатель таможенного комитета Абхазии Отар Хеция совершил инспекционную поездку в Международный аэропорт «Сухум» им. Владислава Ардзинба. Он лично ознакомился с условиями работы таможенников, их готовностью к выполнению новых задач и соблюдением всех установленных стандартов.

В ходе визита Отар Хеция подчеркнул важность слаженной и профессиональной работы сотрудников таможни в условиях растущего пассажиропотока.

Председатель ГТК выразил уверенность в том, что дисциплина и профессионализм таможенной службы будут способствовать безопасности и эффективности работы аэропорта.

Хеция ознакомился с деятельностью таможенников и их рабочими процессами, а также проверил оснащенность рабочих мест и соблюдение всех необходимых процедур, уделил особое внимание вопросам безопасности и эффективности работы на местах.

Начальник ТП «Сухум» Тимур Амичба доложил о том, что сотрудники работают в штатном режиме, и не возникает никаких проблем.

Сотрудники Государственного таможенного комитета несут службу в воздушном пункте пропуска Международного аэропорта «Сухум», который находится в подчинении т/п «Сухум».

Смены разбиты на три дня, и сотрудники работают сутки через двое. Работа разделена по направлениям: те, кто непосредственно находится в поле, то есть обслуживают и обрабатывают воздушное судно, проводят непосредственный контроль документов воздушного судна, багажа, количества пассажиров и загрузку топлива. Те, кто работают непосредственно в терминале вылета, занимаются таможенным контролем и досмотром ручной клади пассажиров, которые проходят на регистрацию. Также отдельно находятся сотрудники в багажном отделении, которые осуществляют таможенный досмотр багажа. Зеркально эта работа организована и на прилете: пассажиры, которые прибывают в Республику Абхазия, после прохождения паспортного контроля и получения багажа попадают в зону таможенного контроля для послеполетного досмотра.

Сотрудников на местах хватает. Учитывая, что они располагаются на временных терминалах для прилета и вылета, пока сотрудников достаточно, но с переходом на новые терминалы, где технологическая схема немного изменится, скорее всего, потребуется больше сотрудников. Также в ближайшем будущем начнутся грузовые перевозки, и тогда понадобятся люди для работы на складах временного хранения, которые будут заниматься обработкой и оформлением коммерческой составляющей. Соответственно, их количество тоже должно увеличиться.

Переход сотрудников т/п «Сухум» в аэропорт не отразился на работе на других постах. Все они прошли обучение, подбор происходил по строгим критериям.

Это люди с большим опытом работы в таможенных органах. В основном, они имеют специализированное образование, окончив Таможенную академию в Российской Федерации. Кроме того, в прошлом году Федеральная Таможенная служба предоставила возможность сотрудникам ГТК пройти ознакомительную стажировку в Международном аэропорту города Сочи, и все сотрудники успешно ее завершили. Также они прошли дистанционное обучение в рамках Таможенной академии.

Руководство ГТК обеспечивает сотрудников всем необходимым для несения службы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 09 июля 2025 20:18

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