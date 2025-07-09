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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ИНВАЛИДАМИ-КОЛЯСОЧНИКАМИ, УЧАСТВОВАВШИМИ В ТУРНИРЕ «ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА»

Новости Среда, 09 июля 2025 20:20
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ВСТРЕЧА С ИНВАЛИДАМИ-КОЛЯСОЧНИКАМИ, УЧАСТВОВАВШИМИ В ТУРНИРЕ «ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА»

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с особыми гостями – инвалидами-колясочниками, принявшими участие в Открытом республиканском турнире по легкой атлетике «Олимпийский день бега».

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета Беслан Карчава приветствовал спортсменов и выразил глубокое уважение к их мужеству и целеустремленности. Он подчеркнул, что их участие в соревнованиях является ярким примером для подражания.

«Вы на колясках приняли участие в забеге, и нам чрезвычайно приятно, что вы изъявили желание быть частью этого значимого турнира, – отметил Беслан Карчава. – Вы настоящие герои, демонстрирующие силу духа. Госкомитет будет оказывать вам всяческую поддержку. Если у вас есть желание заниматься каким-либо видом спорта, мы готовы помочь и поддержать ваши инициативы».

Участники турнира поделились своими впечатлениями от соревнований. Эмоциональную благодарность выразил один из спортсменов: «Спасибо вам всем большое. Я был невероятно счастлив, участвуя в этих соревнованиях. Такой радости, как после финиша, я не испытывал давно».

В завершение встречи всем были вручены денежные призы в знак признания их спортивных достижений и воли к победе.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 09 июля 2025 20:23

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