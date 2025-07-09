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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ШАМБА: БАДРА ГУНБА НЕ ВОЗВРАЩАЛ ИНВЕСТОРАМ 7 123 ГА

Новости Среда, 09 июля 2025 20:57
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ДМИТРИЙ ШАМБА: БАДРА ГУНБА НЕ ВОЗВРАЩАЛ ИНВЕСТОРАМ 7 123 ГА

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ. В телеграм-каналах была опубликована копия указа президента Бадры Гунба от 7 апреля 2025 года, которым он отменил свой же указ от 5 декабря 2024 года о досрочном прекращении существования особой экономической зоны в Галском районе площадью 7 123 га.

В связи с этим Апсныпресс обратился за комментарием к первому заместителю руководителя Администрации Президента Дмитрию Шамба.

Дмитрий Шамба: «Действительно, 7 апреля 2025 года главой государства был отменен ранее изданный указ «О досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа «Амра». Такое решение президента было вызнано юридической необходимостью в связи с рассмотрением в Верховном суде искового заявления Управляющей компании ООО «Р – АСТИКО».

Мы намеренно до завершения судебного процесса не комментировали утверждения некоторых авторов, которые пытались представить принятие решения об отмене декабрьского указа, как пересмотр Б.З. Гунба своего решения о прекращении деятельности особой экономической зоны «Амра», которое он принял, будучи в статусе исполняющего обязанности Президента, в последующем, на дебатах кандидатов в Президенты об этом заявлявшим, чтобы это не было расценено как оказание давления на суд.

Учитывая, что Верховный суд 7 июня принял определение о прекращении производства по административному иску, могу сообщить, что после того, как глава государства отменил декабрьский Указ, Кабинет Министров, руководствуясь статьей 33 Закона «Об особых экономических зонах», представил Президенту предложение о ликвидации особой экономической зоны «Амра».

Правительство исходило из того, что Управляющая компания ООО «Р-АСТИКО» не выполняла требования Закона Республики Абхазия «Об особых экономических зонах», Специального договора между Министерством экономики Республики Абхазия и ООО «Р-АСТИКО» об организации функционирования особой экономической зоны смешанного типа «Амра» от 03 апреля 2018 года. Также во внимание было принято отсутствие надлежащих условий и не осуществление резидентами экономической зоны деятельности по реализации предложенных ими инвестиционных проектов, на протяжение более 8 лет с момента создания ОЭЗ.

Президент страны, рассмотрев представление Кабинета Министров, 10 апреля 2025 года подписал новый Указ «О ликвидации особой экономической зоны смешанного типа «Амра».

Следовательно, Б.З. Гунба не возвращал «инвесторам 7 123 га.», как кто-то мог подумать, а особая экономическая зона в Галском районе ликвидирована».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 09 июля 2025 21:04

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