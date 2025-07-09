ВЫЯВЛЕНЫ НЕЗАКОННЫЕ ФАКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ВО ВНУТРЕННИХ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКАХ

Сухум. 9 июля 2025. Абхазия-Информ . Краснодарская таможня систематически выявляет факты использования транспортных средств международной перевозки, которые были временно ввезены из Республики Абхазия, во внутренних перемещениях пассажиров и грузов по территории РФ. В период курортного сезона подобных нарушений становится больше.

В июне текущего года Краснодарская таможня совместно с Краснодарской транспортной прокуратурой и органами госавтоинспекции края выявила 3 факта незаконного использования легковых автомобилей, ввезенных из Республики Абхазия под видом транспортных средств международной перевозки. В нарушение условий временного ввоза их использовали на территории региона для перевозок пассажиров и грузов, оформляемых через сайты совместных поездок. Водители, у которых отсутствовали соответствующие лицензии, оказывали услуги перевозки ненадлежащего качества, ставя под угрозу жизнь и здоровье перевозимых ими пассажиров.

По фактам нарушения законодательства таможней возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.24 КоАП РФ. Автомобили изъяты и помещены на хранение до окончания производства по делам об АП.

Виновным лицам может быть назначен административный штраф в размере от 1500 до 2500 руб., а также возложена обязанность по совершению таможенных операций в отношении транспортного средства. В случае непринятия мер в установленный срок, транспортное средство будет обращено в доход государства и передано в подразделения Министерства обороны РФ для нужд специальной военной операции.

Краснодарская таможня призывает жителей и гостей Краснодарского края и Республики Адыгея пользоваться услугами легальных перевозчиков. При изъятии автомобилей перевозка пассажиров прекращается.

Краснодарская таможня напоминает, что не допускается использование временно ввезенных автомобилей международной перевозки во внутренних перевозках, передача прав на владение и пользование ими, а также их перепродажа.