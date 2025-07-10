ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадры Гунба встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко, прибывшим в республику с рабочим визитом. Стороны обсудили ключевые направления абхазо-российского взаимодействия, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные инициативы.

В рабочем совещании, посвящённом развитию энергетического комплекса республики, приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер Джансух Нанба, министр энергетики Батал Мушба, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

Основной темой обсуждения стали критические потери в электрических сетях, которые, как ранее отмечалось, в несколько раз превышают показатели по РФ и требуют незамедлительных решений.

Также обсуждались меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения.

Контроль за реализацией энергетических проектов ведётся в постоянном режиме.

Между рабочими совещаниями Бадра Гунба и Сергей Кириенко провели неформальную встречу в кофейне «Брехаловка» на набережной Сухума.

Они пообщались с завсегдатаями «Брехаловки» и посетителями кафе, обсудили повседневную жизнь города.

Недавно в кафе были установлены новые столы и лавочки – подарок от Сергея Кириенко. Горожане оценили внимание к «Брехаловке» и выразили благодарность за обновление.

Во время прогулки по набережной директор сухумской школы №2 Ирина Повирскер вручила Сергею Кириенко картину с изображением школы – работу сухумского художника Темура Цвижба.

Программа визита также предусматривает посещение социальных, инфраструктурных и культурных объектов, реализуемых при поддержке России.