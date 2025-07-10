СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЧИНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

Во встрече приняли участие председатель Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия, председатель Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба, руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания, а также представители Сочинского государственного университета декан факультета экономики и права Светлана Петрова, профессор кафедры инновационных технологий в экономике и управлении Марина Пашина, старший преподаватель кафедры инновационных технологий в экономике и управлении Анна Балабанова, директор университетского экономико-технологического колледжа Иван Ермачков.

Обсуждался вопрос взаимодействия в образовательной сфере.