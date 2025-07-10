 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Четверг, 10 июля 2025 16:53
Оцените материал
(0 голосов)
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ с участием председателя Инара Садзба и депутатов Рашиды Айба, Венори Бебия, Даута Хутаба и Наура Нармания, с делегацией Сочинского государственного университета во главе с и.о. ректора, профессора СГУ доктора юридических наук Натальей Фроловой.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества СГУ с образовательными учреждениями Абхазии, что может внести значительный вклад в развитие образовательных программ и взаимного профессионального роста сотрудников образовательных учреждений как высшего, так и средне-специального уровня.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 10 июля 2025 16:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЧИНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА РОССИЙСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ КОЛЛЕГАМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.