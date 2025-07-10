ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ с участием председателя Инара Садзба и депутатов Рашиды Айба, Венори Бебия, Даута Хутаба и Наура Нармания, с делегацией Сочинского государственного университета во главе с и.о. ректора, профессора СГУ доктора юридических наук Натальей Фроловой.