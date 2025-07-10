 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ КОЛЛЕГАМ

Новости Четверг, 10 июля 2025 16:56
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ КОЛЛЕГАМ

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с делегацией Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, возглавляемой ведущим российским учёным в области эпидемиологии, инфекционной патологии и иммунологии Вадимом Покровским.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в области эпидемиологии, инфекционной патологии и иммунологии.

Специалисты российского центра помогают СПИД-центру Абхазии в организационных вопросах, а также в вопросах создания нормативно-правовых актов для улучшения оказания медицинской помощи больным СПИД.

Эдуард Бутба поблагодарил гостей за помощь и отметил, что опыт российских коллег крайне важен соответствующим службам республики.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 10 июля 2025 17:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПО ПОБЕРЕЖЬЮ СУХУМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.