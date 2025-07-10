РОССИЙСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ АБХАЗСКИМ КОЛЛЕГАМ
Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с делегацией Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, возглавляемой ведущим российским учёным в области эпидемиологии, инфекционной патологии и иммунологии Вадимом Покровским.
Стороны договорились укреплять сотрудничество в области эпидемиологии, инфекционной патологии и иммунологии.
Специалисты российского центра помогают СПИД-центру Абхазии в организационных вопросах, а также в вопросах создания нормативно-правовых актов для улучшения оказания медицинской помощи больным СПИД.
Эдуард Бутба поблагодарил гостей за помощь и отметил, что опыт российских коллег крайне важен соответствующим службам республики.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава