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Абхазия Информ

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПО ПОБЕРЕЖЬЮ СУХУМА

Новости Четверг, 10 июля 2025 17:00
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СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПО ПОБЕРЕЖЬЮ СУХУМА

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС Министерства чрезвычайных ситуации Абхазии, Погрануправления ФСБ России в Абхазии и транспортной милиции провели совместный рейд по побережью Сухума. Были осмотрены маломерные суда, проверено наличие у их владельцев соответствующей документации, а также техническое состояние плавсредств.

По словам руководства ГИМС серьёзных нарушений в ходе проверки выявлено не было. Однако у некоторых судовладельцев отсутствовали разрешительные документы на выход в море.

Подобные мероприятия проводятся в плановом порядке по всему побережью и акватории нашей республики.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 10 июля 2025 17:02

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