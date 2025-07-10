Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ . Сотрудники ГИМС Министерства чрезвычайных ситуации Абхазии, Погрануправления ФСБ России в Абхазии и транспортной милиции провели совместный рейд по побережью Сухума. Были осмотрены маломерные суда, проверено наличие у их владельцев соответствующей документации, а также техническое состояние плавсредств.

По словам руководства ГИМС серьёзных нарушений в ходе проверки выявлено не было. Однако у некоторых судовладельцев отсутствовали разрешительные документы на выход в море.

Подобные мероприятия проводятся в плановом порядке по всему побережью и акватории нашей республики.