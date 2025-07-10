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Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Новости Четверг, 10 июля 2025 17:03
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НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу», в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «импорт» остановили и досмотрели транспортное средство марки «Лада», модель «Гранта» с государственным номерным знаком У416TX 12 RUS под управлением гражданина Российской Федерации Д.А. Ордина.

В ходе досмотра автотранспортного средства, было обнаружено и изъято 24 бутылки алкогольной продукции, а именно «PUERTO VODKA», принадлежащих пассажиру машины А.В. Лобян 1986 г.р., проживающего в с. Псахара, который ни в устной, ни в письменной форме не заявил о наличии у него товара.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 10 июля 2025 17:08

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