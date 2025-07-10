ОФИЦЕРЫ МИНОБОРОНЫ ОБУЧАЮТ ШКОЛЬНИКОВ ОБРАЩЕНИЮ С БЕСПИЛОТНИКАМИ

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве обороны сделан важный шаг в сторону высокотехнологичных боевых средств и подготовке кадров по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Одним из направлений военно-патриотической деятельности Минобороны является обучение школьников управлять беспилотниками.

В Кутольской средней школе имени И. А. Когониа, специалисты Министерства обороны обучали подростков сборке, управлению и применению FPV-дронов для формирования технических и тактических навыков, подготовки к военным профессиям.

«Мы учим детей не только пилотированию, но и конструированию, программированию и, конечно же, противодействию дронам. Курс легко может быть интегрирован в школьную программу. Он разовьет моторные способности и технические навыки у школьников»» – отмечает офицер МО.

По его словам, подростки не сразу понимают принципы управления и им необходимо время, чтобы освоиться. Но это лишь подогревает интерес.

Некоторые ученики признаются, что в дальнейшем хотят свою жизнь связать с дронами и военной службой.

Данные курсы все больше приобретают популярность. Они дают возможность школьникам не только познакомиться с основами устройства и управления беспилотниками, но и получить первые практические навыки, которые в будущем станут конкурентным преимуществом при выборе профессии.