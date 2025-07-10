В ПИЦУНДЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИМ

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ . Памятник Петру и Февронии Муромским открылся в Абхазии на территории пансионата «Литфонд» в Пицунде, его освятили представители духовенства Абхазской православной церкви (АПЦ). Об этом сообщила ТАСС пресс-служба АПЦ.

«В пансионате «Литфонд» состоялось знаменательное духовное событие. Председатель Церковного совета АПЦ иерей Виссарион Аплиаа, в сослужении духовенства епархии – игумена Игнатия (Киута) и иерея Долмата Гопия, совершил чин освящения памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, небесным покровителям семьи и христианского супружества», – говорится в сообщении.

Виссарион выразил благодарность организаторам и руководству пансионата за создание этого духовного объекта. Он подчеркнул, что «памятник станет не только украшением города, но и местом молитвенного обращения к святым угодникам, от которых верующие могут получать благодатную помощь в укреплении семьи, любви и верности».

«В ближайшее время в Абхазии появятся и другие памятники, посвященные небесным покровителям нашей страны – апостолам Симону Кананиту и Андрею Первозванному, принесшим христианство на абхазскую землю», – сказал глава АПЦ.

По информации пресс-службы АПЦ, освящение памятника прошло в торжественной обстановке, собрав представителей местной общественности, гостей курорта и духовенства.

«Это событие стало еще одним шагом в деле духовного просвещения и сохранения традиционных христианских ценностей в Абхазии», – говорится в сообщении.