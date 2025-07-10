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Абхазия Информ

ХИБЛА АМИЧБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ»

Новости Четверг, 10 июля 2025 17:34
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ХИБЛА АМИЧБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ»

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. В Берлине состоялось мероприятие по случаю национального татарского праздника – «Сабантуй», объединившее представителей различных культур и народов. В мероприятии приняла участие полномочный представитель Абхазии в Федеративной Республике Германия Хибла Амичба.

От имени Республики Абхазия Хибла Амичба поприветствовала участников и гостей праздника, передав искренние поздравления организаторам и выразив благодарность за высокий уровень проведения мероприятия.

В рамках праздника в знак дружбы и культурного обмена в дар руководителям татарской общины Германии Хибла Амичба передала книгу выдающегося абхазского писателя Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» на немецком языке.

Особое внимание зрителей привлекли два музыкальных произведения, автором которых является Хибла Амичба: премьера «Кавказского танго», исполненного вместе баянистом с мировым именем Айдаром Гайнуллиным, и «Восточная мелодия любви», прозвучавшая в дуэте с саксофонистом Мусой Маликом.

Праздник стал ярким примером диалога, международного сотрудничества и укрепления гуманитарных связей между диаспорами разных стран, проживающих в Германии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 10 июля 2025 17:36

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