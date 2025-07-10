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Абхазия Информ

ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ БЕЛАРУСИ

Новости Четверг, 10 июля 2025 17:36
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ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ БЕЛАРУСИ

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению своего коллеги – посла Республики Беларусь в Венесуэле Андрея Молчана принял участие в торжественной церемонии, посвященной Дню Независимости Беларуси и 81-й годовщине освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков.

Официальная церемония прошла в Национальном пантеоне «Мавзолей Симона Боливара» в Каракасе, под председательством министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля, чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Венесуэле Андрея Молчана и в присутствии заместителя министра по делам Европы и Северной Америки Андреа Корао.

На мероприятии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители министерства иностранных дел Венесуэлы, СМИ и другие гости.

Беларусь отмечает День независимости и освобождение своей территории от немецко-фашистских захватчиков 3 июля – в день, когда советские войска и белорусские партизаны вошли в Минск в 1944 году.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 10 июля 2025 17:39

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