ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ БЕЛАРУСИ

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ . Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению своего коллеги – посла Республики Беларусь в Венесуэле Андрея Молчана принял участие в торжественной церемонии, посвященной Дню Независимости Беларуси и 81-й годовщине освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков.

Официальная церемония прошла в Национальном пантеоне «Мавзолей Симона Боливара» в Каракасе, под председательством министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля, чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Венесуэле Андрея Молчана и в присутствии заместителя министра по делам Европы и Северной Америки Андреа Корао.

На мероприятии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители министерства иностранных дел Венесуэлы, СМИ и другие гости.

Беларусь отмечает День независимости и освобождение своей территории от немецко-фашистских захватчиков 3 июля – в день, когда советские войска и белорусские партизаны вошли в Минск в 1944 году.