АФИША КОНЦЕРТОВ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ ЛУКИ ГАДЕЛИЯ НА ИЮЛЬ
Новости Пятница, 11 июля 2025 15:40
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Весь июль, каждый вторник, пятницу и воскресенье в Пицундском храме будут проходить концерты органиста Луки Гаделия: вт/пт, 17:00, пт/вск: 20:00. В программе: классика, неоклассика, саундтреки из кинофильмов.
Для посетителей концертов проводятся бесплатные экскурсии по территории заповедника!
Начало экскурсии в 16:10
Билеты на сайте https://ticketme.biz/ и в офисах А-мобайл.
Государственный концертный зал Пицундского храма, ул. Гицба, 8.
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