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Абхазия Информ

АФИША КОНЦЕРТОВ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ ЛУКИ ГАДЕЛИЯ НА ИЮЛЬ

Новости Пятница, 11 июля 2025 15:40
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АФИША КОНЦЕРТОВ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ ЛУКИ ГАДЕЛИЯ НА ИЮЛЬ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Весь июль, каждый вторник, пятницу и воскресенье в Пицундском храме будут проходить концерты органиста Луки Гаделия: вт/пт, 17:00, пт/вск: 20:00. В программе: классика, неоклассика, саундтреки из кинофильмов.

Для посетителей концертов проводятся бесплатные экскурсии по территории заповедника!

Начало экскурсии в 16:10

Билеты на сайте https://ticketme.biz/ и в офисах А-мобайл.

Государственный концертный зал Пицундского храма, ул. Гицба, 8.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 15:53

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