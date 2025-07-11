ДЕТЯМ МЛАДШЕ 14 ЛЕТ ПОНАДОБИТСЯ ЗАГРАНПАСПОРТ ДЛЯ ПОЕЗДОК В АБХАЗИЮ
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. В Госдуме приняли поправки, согласно которым дети младше 14 лет смогут выезжать за пределы РФ только по загранпаспорту. Новая мера коснется туристов, планирующих отдых с детьми в Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, Казахстане или Кыргызстане.
Госдума приняла поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», по которым дети до 14 лет вскоре не смогут выезжать из страны по свидетельству о рождении.
В настоящее время по свидетельству о рождении дети младше 14 лет могут посещать Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Кыргызстан. После вступления поправок в силу, выезд в эти государства будет возможен для детей только по заграничному паспорту. Поправки вступят в силу через 180 дней после официальной публикации.
Таким образом, через полгода туристам с детьми нужно будет иметь загранпаспорт на каждого ребенка, не имеющего общегражданского паспорта для любых путешествий за пределами России.
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