АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ОТРЕМОНТИРУЕТ ДОРОГУ НА ПЕРЕЕЗДЕ ПОД Ж/Д ПУТЯМИ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БЕИГУА

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . Дорожное полотно на подземном переезде под железнодорожными путями в районе улицы Беигуа будет отремонтировано. Уже готовится проектно-сметная документация. Работы начнутся в понедельник 14 июля.

«Здесь огромная проблема с дорожным полотном, бетонное покрытие полностью разрушилось, на поверхность вышло армирование. Все это становится причиной повреждения автомобили наших жителей. Администрация города Сухум в лице главы Тимура Агрба знает об этой проблеме. Мы работаем над её решением, готовится проектно-сметная документация. Дорожные службы столичной администрации с понедельника приступят к ремонтным работам, будет произведён капитальный ремонт полотна на данном участке», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.