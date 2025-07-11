 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ОТРЕМОНТИРУЕТ ДОРОГУ НА ПЕРЕЕЗДЕ ПОД Ж/Д ПУТЯМИ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БЕИГУА

Новости Пятница, 11 июля 2025 15:57
Оцените материал
(0 голосов)
АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ОТРЕМОНТИРУЕТ ДОРОГУ НА ПЕРЕЕЗДЕ ПОД Ж/Д ПУТЯМИ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БЕИГУА

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Дорожное полотно на подземном переезде под железнодорожными путями в районе улицы Беигуа будет отремонтировано. Уже готовится проектно-сметная документация. Работы начнутся в понедельник 14 июля.

«Здесь огромная проблема с дорожным полотном, бетонное покрытие полностью разрушилось, на поверхность вышло армирование. Все это становится причиной повреждения автомобили наших жителей. Администрация города Сухум в лице главы Тимура Агрба знает об этой проблеме. Мы работаем над её решением, готовится проектно-сметная документация. Дорожные службы столичной администрации с понедельника приступят к ремонтным работам, будет произведён капитальный ремонт полотна на данном участке», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 16:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕТЯМ МЛАДШЕ 14 ЛЕТ ПОНАДОБИТСЯ ЗАГРАНПАСПОРТ ДЛЯ ПОЕЗДОК В АБХАЗИЮ БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ СЕЛО АЧАНДАРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.