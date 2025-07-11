БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ СЕЛО АЧАНДАРА
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили Ачандару, родовое село главы государства. Они возложили цветы к памятникам погибших в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Бадра Гунба и Сергей Кириенко также посетили село Джирхуа, где возложили цветы на могилу участника специальной военной операции Феликса Гвазава.
Феликс Гвазава погиб в мае 2024 года при выполнении боевого задания в Донецкой Народной Республике.
По указу президента РФ Владимира Путина он был посмертно награждён орденом Мужества. Награду его семье передал Сергей Кириенко.
25 июня завершены работы по реконструкции могилы героя и благоустройству родового пантеона семьи Гвазава.
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