БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ВСТРЕТИЛИСЬ С РОССИЙСКИМИ ВРАЧАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . В Гагрской ЦРБ состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко с российскими врачами, работающими в республике в летний период. Во встрече также принял участие Министр здравоохранения РА Эдуард Бутба.

Обсуждались итоги масштабной диспансеризации детей, проведённой с 12 февраля по конец мая.

За это время было осмотрено более 27 тысяч школьников, при этом у 16 тысяч из них заболевания выявлены впервые.

В работе участвовали 84 врача из России, 19 лабораторных специалистов и 78 медицинских работников из Абхазии.

Осмотры проходили по всей территории республики.