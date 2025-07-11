БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОСМОТРЕЛИ ПАНСИОНАТ «ЛИТФОНД»

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили пансионат «Литфонд» в Пицунде. В осмотре объекта приняли участие министр здравоохранения Эдуард Бутба и первый заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

Обсуждались вопросы модернизации пансионата, развития его инфраструктуры и сохранения статуса «Литфонда» как одной из ведущих площадок в системе туризма и оздоровления Абхазии.

Также Бадра Гунба и Сергей Кириенко ознакомились с ходом строительства восьмиэтажного оздоровительного комплекса.

Проект стартовал в июне 2022 года и реализуется «Росатомом» в рамках инвестиционной программы. Центр будет оснащён современным медицинским оборудованием: МРТ, КТ, рентгеном, бальнеологическими и термальными ваннами.

Учреждение сможет принимать до 250 пациентов в день – как жителей республики, так и отдыхающих.