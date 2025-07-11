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Абхазия Информ

У СУХУМСКОГО РЫНКА УСТАНАВЛИВАЮТ БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Пятница, 11 июля 2025 16:37
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У СУХУМСКОГО РЫНКА УСТАНАВЛИВАЮТ БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Профильные службы Администрации города Сухум устанавливают барьерное ограждение по улице Владислава Ардзинба вдоль Центрального рынка. Эта мера позволит выделить полосу движения для общественного транспорта и обеспечит его безопасное движение.

Кроме того, дорожное ограждение позволит разгрузить обозначенный участок дороги и систематизировать передвижение общественного и частного транспорта.

Работы осуществляются за счет бюджетных средств Администрации города Сухум.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 16:38

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