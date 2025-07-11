У СУХУМСКОГО РЫНКА УСТАНАВЛИВАЮТ БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ
Новости Пятница, 11 июля 2025 16:37
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Профильные службы Администрации города Сухум устанавливают барьерное ограждение по улице Владислава Ардзинба вдоль Центрального рынка. Эта мера позволит выделить полосу движения для общественного транспорта и обеспечит его безопасное движение.
Кроме того, дорожное ограждение позволит разгрузить обозначенный участок дороги и систематизировать передвижение общественного и частного транспорта.
Работы осуществляются за счет бюджетных средств Администрации города Сухум.
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