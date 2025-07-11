 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ЗАХВАТЫВАЮЩЕМУ МИРУ КИНО

Новости Пятница, 11 июля 2025 16:39
Оцените материал
(0 голосов)
ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ЗАХВАТЫВАЮЩЕМУ МИРУ КИНО

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино, современное кинооборудование позволит вам наслаждаться просмотром долгожданных фильмов в самом сердце столицы – Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба. Приготовьтесь окунуться в удивительный мир киноискусства!

Первый бесплатный показ состоится 13 июля в 18.00. Зрители увидят фильм «Кракен» – научно-фантастический триллер от режиссёра Николая Лебедева, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

В главных ролях: Александр Петров, Диана Пожарская, Виктор Добронравов, Антон Риваль и другие.

Откройте для себя новые грани кино в непревзойденной атмосфере филармонии. Впереди много интересных показов и захватывающих фильмов.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 16:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « У СУХУМСКОГО РЫНКА УСТАНАВЛИВАЮТ БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СПОРТА «ГЦОЛИФК» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.