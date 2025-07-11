ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ЗАХВАТЫВАЮЩЕМУ МИРУ КИНО
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино, современное кинооборудование позволит вам наслаждаться просмотром долгожданных фильмов в самом сердце столицы – Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба. Приготовьтесь окунуться в удивительный мир киноискусства!
Первый бесплатный показ состоится 13 июля в 18.00. Зрители увидят фильм «Кракен» – научно-фантастический триллер от режиссёра Николая Лебедева, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.
В главных ролях: Александр Петров, Диана Пожарская, Виктор Добронравов, Антон Риваль и другие.
Откройте для себя новые грани кино в непревзойденной атмосфере филармонии. Впереди много интересных показов и захватывающих фильмов.
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
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