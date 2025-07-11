ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ЗАХВАТЫВАЮЩЕМУ МИРУ КИНО

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино, современное кинооборудование позволит вам наслаждаться просмотром долгожданных фильмов в самом сердце столицы – Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба. Приготовьтесь окунуться в удивительный мир киноискусства!

Первый бесплатный показ состоится 13 июля в 18.00. Зрители увидят фильм «Кракен» – научно-фантастический триллер от режиссёра Николая Лебедева, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

В главных ролях: Александр Петров, Диана Пожарская, Виктор Добронравов, Антон Риваль и другие.

Откройте для себя новые грани кино в непревзойденной атмосфере филармонии. Впереди много интересных показов и захватывающих фильмов.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.