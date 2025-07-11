МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СПОРТА «ГЦОЛИФК»
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма Республики Абхазия состоялась встреча Астамура Логуа с доктором социологических наук, заведующей кафедры туризма и гостиничного дела российского университета спорта «ГЦОЛИФК» Светланой Дусенко. Стороны обсудили создание «Академии гостеприимства Абхазии», которая будет реализована на базе пансионата «Айтар».
Академия направлена на работу по подготовке и переподготовке кадров для гостинично-ресторанного бизнеса в частности – линейного персонала, внедрение международных стандартов сервиса, а также обмен лучшими практиками. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг на туристическом рынке Абхазии.
Астамур Логуа отметил, что в туристической отрасли есть потребность в специально подготовленных специалистах, которые обладают не только опытом, но и определёнными навыками и знаниями. Нужны администраторы гостиниц, повара, официанты, бармены, горничные, специалисты по гостеприимству и другие. Для работы в этой сфере важно, чтобы специалисты знали своё дело и были профессионалами.
Помимо теоретической части обучения в академии, основной упор будет направлен на практические занятия.
В академию будут приезжать ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт.
Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии.
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