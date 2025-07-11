 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СПОРТА «ГЦОЛИФК»

Новости Пятница, 11 июля 2025 17:00
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СПОРТА «ГЦОЛИФК»

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма Республики Абхазия состоялась встреча Астамура Логуа с доктором социологических наук, заведующей кафедры туризма и гостиничного дела российского университета спорта «ГЦОЛИФК» Светланой Дусенко. Стороны обсудили создание «Академии гостеприимства Абхазии», которая будет реализована на базе пансионата «Айтар».

Академия направлена на работу по подготовке и переподготовке кадров для гостинично-ресторанного бизнеса в частности – линейного персонала, внедрение международных стандартов сервиса, а также обмен лучшими практиками. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг на туристическом рынке Абхазии.

Астамур Логуа отметил, что в туристической отрасли есть потребность в специально подготовленных специалистах, которые обладают не только опытом, но и определёнными навыками и знаниями. Нужны администраторы гостиниц, повара, официанты, бармены, горничные, специалисты по гостеприимству и другие. Для работы в этой сфере важно, чтобы специалисты знали своё дело и были профессионалами.

Помимо теоретической части обучения в академии, основной упор будет направлен на практические занятия.

В академию будут приезжать ведущие специалисты в сфере гостеприимства, имеющие международный опыт.

Благодаря достигнутым договоренностям, будут организованы практические занятия на лучших мировых курортах за счет российских туристических компаний, работающих на территории Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 17:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ЗАХВАТЫВАЮЩЕМУ МИРУ КИНО АГУ И СГУ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.