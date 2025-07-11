АГУ И СГУ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . В Абхазском государственном университете состоялась важная встреча, ознаменовавшая новый этап в развитии академического партнёрства между АГУ и Сочинским государственным университетом. Делегация СГУ прибыла в Сухум с целью обсуждения перспективных направлений взаимодействия в области образования, науки и студенческого обмена.

В состав сочинской делегации вошли: и. о. ректора Сочинского государственного университета, доктор юридических наук Наталья Фролова, декан факультета экономики и права, доктор политических наук Светлана Петрова, профессор кафедры инновационных технологий в экономике и управлении, доктор экономических наук Марина Пашина, старший преподаватель кафедры инновационных технологий в экономике и управлении Анна Балабанова и директор университетского экономико-технологического колледжа, кандидат исторических наук Иван Ермачков.

В ходе встречи стороны обменялись опытом в организации учебного процесса, проведении научных исследований и внедрении инновационных образовательных программ.

Академик Алеко Гварамия подчеркнул особую важность развития межвузовских связей. Ректор отметил, что хотя ранее, в 2011 году, между университетами уже действовал договор, новый документ является результатом переосмысления и расширения направлений взаимодействия с учётом современных вызовов и потребностей.

Представители Сочинского государственного университета, в свою очередь, выразили полную готовность к активному сотрудничеству и представили ряд предложений по совместным проектам. Обсуждались возможности организации совместных конференций, семинаров, а также программ академической мобильности для студентов и преподавателей.

Итогом встречи стало подписание нового договора о сотрудничестве. Ожидается, что этот документ послужит прочной основой для долгосрочного и плодотворного партнёрства между Абхазским государственным университетом и Сочинским государственным университетом, способствуя развитию образования и науки на новом качественном уровне.