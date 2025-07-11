МИНИСТР ЧС ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ЯРОСЛАВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве чрезвычайных ситуаций Абхазии прошла встреча министра Льва Квициния, со студентами из нашей республики, обучающиеся по целевому направлению в Ярославском государственном медицинском университете. Во встрече принял участие начальник военного госпиталя министерства обороны Алиас Джинджолия.

Приветствуя студентов, глава спасательного ведомства страны акцентировал внимание на принципиальной важности получения молодыми людьми профильного медицинского образования в полном объеме. В совокупности с практическими навыками это позволит будущим врачам максимально эффективно оказывать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В свою очередь студенты рассказали о том, как протекает учебный процесс, какие трудности в постижении профессии приходится преодолевать.

Министр и начальник военного госпиталя МО подробно интересовались бытовыми условиями и потребностями студентов, кругом профессиональных интересов, а также возможностью овладения студентами смежных медицинских специальностей в течение всего периода обучения.

На сегодняшний день в Ярославском государственном медицинском университете обучаются 9 граждан из Абхазии. В этом году поступили еще трое.