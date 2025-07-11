 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ЧС ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ЯРОСЛАВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ

Новости Пятница, 11 июля 2025 17:06
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ЧС ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ЯРОСЛАВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве чрезвычайных ситуаций Абхазии прошла встреча министра Льва Квициния, со студентами из нашей республики, обучающиеся по целевому направлению в Ярославском государственном медицинском университете. Во встрече принял участие начальник военного госпиталя министерства обороны Алиас Джинджолия.

Приветствуя студентов, глава спасательного ведомства страны акцентировал внимание на принципиальной важности получения молодыми людьми профильного медицинского образования в полном объеме. В совокупности с практическими навыками это позволит будущим врачам максимально эффективно оказывать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В свою очередь студенты рассказали о том, как протекает учебный процесс, какие трудности в постижении профессии приходится преодолевать.

Министр и начальник военного госпиталя МО подробно интересовались бытовыми условиями и потребностями студентов, кругом профессиональных интересов, а также возможностью овладения студентами смежных медицинских специальностей в течение всего периода обучения.

На сегодняшний день в Ярославском государственном медицинском университете обучаются 9 граждан из Абхазии. В этом году поступили еще трое.

Прочитано 13 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АГУ И СГУ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИЗЪЯТА АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.