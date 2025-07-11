МИНИСТР ЧС ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ЯРОСЛАВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве чрезвычайных ситуаций Абхазии прошла встреча министра Льва Квициния, со студентами из нашей республики, обучающиеся по целевому направлению в Ярославском государственном медицинском университете. Во встрече принял участие начальник военного госпиталя министерства обороны Алиас Джинджолия.
В свою очередь студенты рассказали о том, как протекает учебный процесс, какие трудности в постижении профессии приходится преодолевать.
Министр и начальник военного госпиталя МО подробно интересовались бытовыми условиями и потребностями студентов, кругом профессиональных интересов, а также возможностью овладения студентами смежных медицинских специальностей в течение всего периода обучения.
На сегодняшний день в Ярославском государственном медицинском университете обучаются 9 граждан из Абхазии. В этом году поступили еще трое.
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